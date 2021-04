Thomas Vinterberg | l’Oscar dedicato alla figlia morta | «Questo film è per te Sei parte di questo miracolo»

(Di lunedì 26 aprile 2021) Non c’è stata politica, nel discorso seguito alla vittoria di Thomas Vinterberg. Il regista danese, che nella grande notte del cinema è stato premiato con l’Oscar al miglior film internazionale, Un altro giro, ha voluto onorare la memoria della figlia, Ilda, ammazzata da un automobilista con gli occhi fissi al telefonino. «Un incidente in autostrada ci ha portato via mia figlia: è stato qualcuno che era concentrato sul cellulare invece che sulla guida», ha spiegato Vinterberg, la cui bambina, appena diciannovenne, è morta in Africa, quattro giorni dopo aver saputo di essere stata scelta come protagonista di Un altro giro. «Ilda ci manca un sacco. Prima di morire mi scrisse una lettera: aveva letto il copione ed era emozionata. Doveva essere parte del film. Ora è qui, la immaginiamo a festeggiare con noi», ha continuato il regista, spiegando come, ben prima che la tragedia avesse luogo, avesse deciso di «Fare un film che celebrasse la vita. Poi, l’impossibile è successo». https://twitter.com/ABC/status/1386477837201420290

