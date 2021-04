Thomas Vinterberg: il dramma del regista danese che ha vinto l’Oscar (Di lunedì 26 aprile 2021) Ha conquistato la statuetta come miglior film straniero Thomas Vinterberg regista danese è uno dei vincitori degli Oscar 2021 premiato con la statuetta di miglior film straniero dell’anno per “Another round”. Per realizzare la pellicola ci ha messo ben 7 anni e durante il consueto discorso di ringraziamento non è riuscito a trattenere le lacrime di commozione ricordando la figlia Ida, a cui ha dedicato questa vittoria, morta a 19 anni in Africa in un incedete d’auto dopo aver scoperto di essere stata inclusa nel progetto. Lei sarebbe stata qui, avrebbe dovuto fare parte del film e adesso avrebbe applaudito e gioito con me. Le avevo mandato la sceneggiatura, dove avrebbe fatto la parte della protagonista. Era entusiasta. Purtroppo è morta. Questo è un miracolo e lei fa parte di questo miracolo – e poi – Volevamo fare un ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Ha conquistato la statuetta come miglior film stranieroè uno dei vincitori degli Oscar 2021 premiato con la statuetta di miglior film straniero dell’anno per “Another round”. Per realizzare la pellicola ci ha messo ben 7 anni e durante il consueto discorso di ringraziamento non è riuscito a trattenere le lacrime di commozione ricordando la figlia Ida, a cui ha dedicato questa vittoria, morta a 19 anni in Africa in un incedete d’auto dopo aver scoperto di essere stata inclusa nel progetto. Lei sarebbe stata qui, avrebbe dovuto fare parte del film e adesso avrebbe applaudito e gioito con me. Le avevo mandato la sceneggiatura, dove avrebbe fatto la parte della protagonista. Era entusiasta. Purtroppo è morta. Questo è un miracolo e lei fa parte di questo miracolo – e poi – Volevamo fare un ...

