The Last Of Us di HBO, la serie TV ha due famosi registi che dirigeranno gli episodi (Di lunedì 26 aprile 2021) Passato un po' di tempo dall'ultima notizia della serie HBO di The Last of Us, ora abbiamo nuove informazioni per quanto riguarda i nuovi registi che dirigeranno gli episodi. Questa serie, basata sui giochi The Last of Us di Naughty Dog in esclusiva per PlayStation, sarà diretta da Jasmila Žbani? e Ali Abbasi. Jasmila Žbani? è una regista che ha vinto premi per i suoi film Grbavica nel 2006, On The Path nel 2010 e Quo Vadis, Aida? Nel 2021. Ali Abbasi ha vinto il premio "Un Certain Regard" per il suo film Border nel 2018. Considerando che oltre a questi registi affermati, sappiamo anche che le star di Game of Thrones Bella Ramsey e Pedro Pascal interpreteranno rispettivamente Ellie e Joel, la serie The Last of Us ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 aprile 2021) Passato un po' di tempo dall'ultima notizia dellaHBO di Theof Us, ora abbiamo nuove informazioni per quanto riguarda i nuovichegli. Questa, basata sui giochi Theof Us di Naughty Dog in esclusiva per PlayStation, sarà diretta da Jasmila Žbani? e Ali Abbasi. Jasmila Žbani? è una regista che ha vinto premi per i suoi film Grbavica nel 2006, On The Path nel 2010 e Quo Vadis, Aida? Nel 2021. Ali Abbasi ha vinto il premio "Un Certain Regard" per il suo film Border nel 2018. Considerando che oltre a questiaffermati, sappiamo anche che le star di Game of Thrones Bella Ramsey e Pedro Pascal interpreteranno rispettivamente Ellie e Joel, laTheof Us ...

