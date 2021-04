The Father: ecco di che cosa parla il film vincitore agli Oscar 2021 (Di lunedì 26 aprile 2021) Anthony Hopkins e Olivia Colman emozionano gli Oscar di quest'anno con il debutto del giovane regista Florian Zeller e il suo «The Father», tratto da un'importante pièce teatrale, e arrivando al successo con la sua toccante trasposizione cinematografica. Sei erano le nomination in cui gareggiava il film di Zeller e la pellicola è riuscita a portarsi a casa il premio di miglior attore protagonista e miglior sceneggiatura non originale. The Father: il premio Oscar alla «memoria». Un grande Anthony Hopkins conquista gli Academy Awards L'autore Floria Zeller si ritrova, dopo il suo ultimo film del 2015, a portare sul grande schermo un'opera teatrale conosciuta e amata dalla critica internazionale. The Father racconta il rapporta tra un padre e una figlia, costellato da ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 26 aprile 2021) Anthony Hopkins e Olivia Colman emozionano glidi quest'anno con il debutto del giovane regista Florian Zeller e il suo «The», tratto da un'importante pièce teatrale, e arrivando al successo con la sua toccante trasposizione cinematografica. Sei erano le nomination in cui gareggiava ildi Zeller e la pellicola è riuscita a portarsi a casa il premio di miglior attore protagonista e miglior sceneggiatura non originale. The: il premioalla «memoria». Un grande Anthony Hopkins conquista gli Academy Awards L'autore Floria Zeller si ritrova, dopo il suo ultimodel 2015, a portare sul grande schermo un'opera teatrale conosciuta e amata dalla critica internazionale. Theracconta il rapporta tra un padre e una figlia, costellato da ...

Advertising

WeCinema : Anthony Hopkins vince ??! Grazie alla sua strepitosa interpretazione in 'The Father- Nulla è come sembra', si aggiu… - SkyTG24 : ?? #Oscars ?? Anthony Hopkins ha vinto l'Oscar come miglior attore per 'The Father - Nulla è come sembra' (C)Sony Pic… - WeCinema : 'Grazie a Anthony Hopkins, ho scritto la sceneggiatura per lui' ha detto Florian Zeller quando ha ritirato il premi… - annaros70527446 : @Deputatipd GLI OSCAR DEI GIUSTI – TRIONFANO, COME C’ERA DA ASPETTARSI, DIVERSITÀ, TEMI SOCIALI IMPORTANTI, ASIATIC… - AndreaGiunchi : @ghign0 Gli Oscar non possono non essere politically correct. Migliori film, secondo me, che ti consiglio di veder… -