Test d'ingresso per medici di famiglia: su quasi 12mila candidati solo 1.302 posti disponibili (Di lunedì 26 aprile 2021) Moltissimi italiani rischiano di rimanere senza medico di famiglia e più di 10mila aspiranti medici di medicina generale verranno messi da parte nonostante siano meritevoli. Questo è, secondo Consulcesi... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 26 aprile 2021) Moltissimi italiani rischiano di rimanere senza medico die più di 10mila aspirantidina generale verranno messi da parte nonostante siano meritevoli. Questo è, secondo Consulcesi...

Advertising

sessibruprofene : indovinate chi prenderà per la seconda volta un punteggio di merda al test d'ingresso per l'uni? - sereruscelli : RT @saramengozzi_: Opinione personale: mille volte meglio prendersi un anno sabbatico per pensare/ritentare il test di ingresso nella facol… - itsswanbitches : RT @saramengozzi_: Opinione personale: mille volte meglio prendersi un anno sabbatico per pensare/ritentare il test di ingresso nella facol… - emmsblackthvrn : domani ho il test d'ingresso dell'università e onestamente mi sto un po' cacando sotto - thxupayne : RT @saramengozzi_: Opinione personale: mille volte meglio prendersi un anno sabbatico per pensare/ritentare il test di ingresso nella facol… -