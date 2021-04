Terzo settore e associazionismo: alle comunali la lista ‘Salerno Sociale’ (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Un’esperienza cinquantennale al servizio di un progetto politico ambizioso. Origina dall’Opera Nazionale Mutilati e Invalidi Civili il movimento civico ‘Salerno Sociale’ organizzato dall’avvocato Tea Luigia Siano. Con una propria lista, Salerno Sociale sarà presente alle prossime elezioni amministrative in città. Nella nota di presentazione dell’iniziativa, si legge: “Esperienze maturate nel Terzo settore, nell’associazionismo ed una consolidata rete di professionalità salernitane sono alla base della costituzione di una nuovo impegno civico al servizio della comunità. La conoscenza e l’esatta percezione dei bisogni di categorie di salernitani sempre più marginalizzate e l’esigenza di strutturare l’azione di governo cittadina sulle ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Un’esperienza cinquantennale al servizio di un progetto politico ambizioso. Origina dall’Opera Nazionale Mutilati e Invalidi Civili il movimento civicoorganizzato dall’avvocato Tea Luigia Siano. Con una propria, Salerno Sociale sarà presenteprossime elezioni amministrative in città. Nella nota di presentazione dell’iniziativa, si legge: “Esperienze maturate nel, nell’ed una consolidata rete di professionalità salernitane sono alla base della costituzione di una nuovo impegno civico al servizio della comunità. La conoscenza e l’esatta percezione dei bisogni di categorie di salernitani sempre più marginalizzate e l’esigenza di strutturare l’azione di governo cittadina sulle ...

