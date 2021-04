Tennis, una settimana…quasi senza italiani! I prossimi tornei di Sinner, Musetti e Berrettini (Di lunedì 26 aprile 2021) La stagione sulla terra rossa procede e ci si avvicina al trittico più importante: Masters1000 di Madrid (2-9 maggio), Internazionali d’Italia a Roma (9-16 maggio) e Roland Garros (30 maggio-13 giugno). Sono questi i punti di riferimento per i Tennisti e lo sono anche per i giocatori italiani, entrati sempre di più nell’elite del circuito ATP, come dimostrato dal piazzamento dei nostri rappresentanti nel ranking: la presenza di dieci giocatori nella top-100, tra cui Matteo Berrettini n.10 e Jannik Sinner n.18, certifica il bel momento vissuto dal movimento del Bel Paese. Una settimana, dunque, atipica si prospetta per i colori azzurri visto che larga parte della truppa tricolore tirerà un po’ il fiato, prima di pensare a quel che sarà. Nei tornei di Monaco di Baviera (Germania) e di Estoril ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 aprile 2021) La stagione sulla terra rossa procede e ci si avvicina al trittico più importante: Masters1000 di Madrid (2-9 maggio), Internazionali d’Italia a Roma (9-16 maggio) e Roland Garros (30 maggio-13 giugno). Sono questi i punti di riferimento per iti e lo sono anche per i giocatori italiani, entrati sempre di più nell’elite del circuito ATP, come dimostrato dal piazzamento dei nostri rappresentanti nel ranking: la predi dieci giocatori nella top-100, tra cui Matteon.10 e Jannikn.18, certifica il bel momento vissuto dal movimento del Bel Paese. Una settimana, dunque, atipica si prospetta per i colori azzurri visto che larga parte della truppa tricolore tirerà un po’ il fiato, prima di pensare a quel che sarà. Neidi Monaco di Baviera (Germania) e di Estoril ...

