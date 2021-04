Tennis | Ranking WTA 26 aprile | Ashleigh Barty sempre più leader dopo la vittoria a Stoccarda Camila Giorgi migliore italiana

(Di lunedì 26 aprile 2021)benedetta per: l’australiana, con il successo sulla terra indoor tedesca, rafforza ulteriormente la propria posizione di numero 1 nelWTA, mettendo inoltre un divario ancora superiore tra i propri punti e quelli delle più dirette inseguitrici. Non ci sono grandi variazioni di posizione, ma in termini di punti le cose si fanno interessanti: la rumena Simona Halep riduce le distanze dalla giapponese Naomi Osaka, mentre l’ucraina Elina Svitolina riduce a 80 punti il proprio divario dall’americana Sofia Kenin. Ai bordi della top ten esce la ceca Petra Kvitova, che perde due posti, e rientra l’olandese Kiki Bertens, della quale si stanno iniziando a rivedere i fasti precedenti il periodo complicato tra lockdown e chirurgia. TOP 10WTA 1....

...euro che si è concluso sui campi in terra rossa del NovakCenter di Belgrado (l'impianto dove si allena regolarmente il numero uno del mondo). In finale il 25enne romano , n.10 del......(top 70) erano meglio piazzati nel, mentre Djokovic (top 100) è in linea con l'azzurro attualmente n.95. Parliamo dei Fab Three, dei tre fenomeni che stanno riscrivendo la storia dele ...Stoccarda benedetta per Ashleigh Barty: l'australiana, con il successo sulla terra indoor tedesca, rafforza ulteriormente la propria posizione di numero 1 nel ranking WTA, mettendo inoltre un divario ...La maggiore delle novità del nuovo ranking ATP, che inaugura come da tradizione il lunedì del tennis, riguarda il secondo posto. Finisce, almeno per ora, il momento di Daniil Medvedev, perché con il s ...