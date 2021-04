Tennis, Rafa Nadal: “Il mio segreto? Non voglio mai perdere! In questo sport non esiste l’appagamento” (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo l’ennesimo successo nell’ATP di Barcellona, Rafael Nadal si concentra sui suoi prossimi impegni e, nel corso di una conferenza stampa, spiega cosa significhi per lui giocare e vincere a 35 anni. Lo spagnolo racconta cosa lo spinga ancora oggi ad essere sempre pronto a battagliare sui campi di tutto il mondo. “La verità è che non voglio perdere e mi piace vincere – le sue parole riportate da UbiTennis – Certo, mi piace anche solo competere, ma voglio farlo con la certezza di aver provato tutto, di aver giocato al mio miglior livello possibile. Se posso giocare al 60%, devo provarci e non devo accontentarmi del 40%. Certo è meglio poter giocare al 100%, ma non sempre è possibile. Si tratta di giocare al miglior livello che è possibile raggiungere in quel momento. A Barcellona sono riuscito a giocare ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo l’ennesimo successo nell’ATP di Barcellona,elsi concentra sui suoi prossimi impegni e, nel corso di una conferenza stampa, spiega cosa significhi per lui giocare e vincere a 35 anni. Lo spagnolo racconta cosa lo spinga ancora oggi ad essere sempre pronto a battagliare sui campi di tutto il mondo. “La verità è che nonperdere e mi piace vincere – le sue parole riportate da Ubi– Certo, mi piace anche solo competere, mafarlo con la certezza di aver provato tutto, di aver giocato al mio miglior livello possibile. Se posso giocare al 60%, devo provarci e non devo accontentarmi del 40%. Certo è meglio poter giocare al 100%, ma non sempre è possibile. Si tratta di giocare al miglior livello che è possibile raggiungere in quel momento. A Barcellona sono riuscito a giocare ...

