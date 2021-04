Tennis, problema al dito per Sonego: in dubbio la sua presenza a Madrid (Di lunedì 26 aprile 2021) Piccolo distaccamento osseo per Lorenzo Sonego, che dopo la vittoria dell’Atp 250 di Cagliari è tornato a casa ed è stato vittima di un incidente domestico. Il Tennista torinese ha infatti sbattuto l’anulare della mano sinistra contro la porta di casa e si è dovuto cancellare dall’Atp 250 di Monaco di Baviera. Inoltre, la sua partecipazione al Masters 1000 di Madrid non è ancora certa. Qualora non dovesse farcela per il Mille spagnolo, il piemontese rientrerà agli Internazionali BNL d’Italia. “Non si tratta di niente di grave, ma non vogliamo forzare il recupero in modo da non peggiorare la situazione” ha dichiarato il suo allenatore Gipo Arbino al Corriere Torino. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) Piccolo distaccamento osseo per Lorenzo, che dopo la vittoria dell’Atp 250 di Cagliari è tornato a casa ed è stato vittima di un incidente domestico. Ilta torinese ha infatti sbattuto l’anulare della mano sinistra contro la porta di casa e si è dovuto cancellare dall’Atp 250 di Monaco di Baviera. Inoltre, la sua partecipazione al Masters 1000 dinon è ancora certa. Qualora non dovesse farcela per il Mille spagnolo, il piemontese rientrerà agli Internazionali BNL d’Italia. “Non si tratta di niente di grave, ma non vogliamo forzare il recupero in modo da non peggiorare la situazione” ha dichiarato il suo allenatore Gipo Arbino al Corriere Torino. SportFace.

