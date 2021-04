Tennis: infortunio ad un dito per Lorenzo Sonego, a rischio il Masters 1000 di Madrid (Di lunedì 26 aprile 2021) Molto sfortunato Lorenzo Sonego. Il piemontese, apparso in ottima forma nelle ultime uscite, soprattutto con il trofeo vinto all’ATP di Cagliari, è stato costretto a rinunciare al torneo di Monaco di Baviera a causa di un infortunio. Un incidente domestico per l’azzurro, che ha sbattuto la mano contro la porta di casa, procurandosi, come riportato da Corriere Torino, una sorta di “distaccamento” osseo a causa del quale dovrà restare fermo per almeno una settimana. Le dichiarazioni di Gino Arbino, coach di Lorenzo: “Nulla di grave ma non è il caso di accelerare i tempi di recupero onde evitare di peggiorare la situazione. Si allenerà a Torino e metterà in azione il back di rovescio, non potendo usare la mano sinistra. Se sarà possibile tornerà per il Masters 1000 di ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 aprile 2021) Molto sfortunato. Il piemontese, apparso in ottima forma nelle ultime uscite, soprattutto con il trofeo vinto all’ATP di Cagliari, è stato costretto a rinunciare al torneo di Monaco di Baviera a causa di un. Un incidente domestico per l’azzurro, che ha sbattuto la mano contro la porta di casa, procurandosi, come riportato da Corriere Torino, una sorta di “distaccamento” osseo a causa del quale dovrà restare fermo per almeno una settimana. Le dichiarazioni di Gino Arbino, coach di: “Nulla di grave ma non è il caso di accelerare i tempi di recupero onde evitare di peggiorare la situazione. Si allenerà a Torino e metterà in azione il back di rovescio, non potendo usare la mano sinistra. Se sarà possibile tornerà per ildi ...

