Tennis, il presidente Binaghi sul pubblico agli Internazionali di Roma: “Mi aspetto buone notizie, ho parlato con Vezzali” (Di lunedì 26 aprile 2021) L’argomento del pubblico nello sport, viste le varie riaperture in Italia, tiene sempre banco in questi giorni. Ne ha parlato il presidente della FIGC Gravina, e si è esposto, nel pomeriggio, anche il presidente della FederTennis Angelo Binaghi. L’obiettivo è quello di far seguire dal vivo ai tifosi gli Internazionali d’Italia in quel di Roma, in programma a metà maggio. Le parole a Radio Rai: “Ho incontrato la sottosegretaria Vezzali, vedo una ritrovata sensibilità verso le grandi manifestazioni sportive. E non poteva che essere così avendo questa responsabilità un’atleta di livello straordinario come Vezzali”. Prosegue: “Mi aspetto sin dalle prossime ore di sapere quale sarà il ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 aprile 2021) L’argomento delnello sport, viste le varie riaperture in Italia, tiene sempre banco in questi giorni. Ne haildella FIGC Gravina, e si è esposto, nel pomeriggio, anche ildella FederAngelo. L’obiettivo è quello di far seguire dal vivo ai tifosi glid’Italia in quel di, in programma a metà maggio. Le parole a Radio Rai: “Ho incontrato la sottosegretaria, vedo una ritrovata sensibilità verso le grandi manifestazioni sportive. E non poteva che essere così avendo questa responsabilità un’atleta di livello straordinario come”. Prosegue: “Misin dalle prossime ore di sapere quale sarà il ...

Advertising

Catone63951699 : @c_appendino nel silenzio si è trovata una nuova poltrona e carriera visto che la sua vita politica sta volgendo al… - LombaFab : RT @irrisolvibile: -Un Paese ex europeo decide di minacciare i tennisti ritirando permessi di soggiorno. -Il Presidente del circolo di ten… - MaurizioJj : RT @irrisolvibile: -Un Paese ex europeo decide di minacciare i tennisti ritirando permessi di soggiorno. -Il Presidente del circolo di ten… - SickNick85 : RT @irrisolvibile: -Un Paese ex europeo decide di minacciare i tennisti ritirando permessi di soggiorno. -Il Presidente del circolo di ten… - marina_profeta : RT @irrisolvibile: -Un Paese ex europeo decide di minacciare i tennisti ritirando permessi di soggiorno. -Il Presidente del circolo di ten… -