Tennis | Binaghi ' Vezzali sensibile | mi aspetto il pubblico a Roma'

Advertising

Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Tennis, pubblico agli Internazionali, Binaghi: “Sono molto fiducioso” - Gazzetta_it : Tennis, pubblico agli Internazionali, Binaghi: “Sono molto fiducioso” - sportface2016 : Tennis, #Binaghi commenta il buon momento azzurro: 'I nostri ragazzi ci stanno abituando molto male' -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Binaghi

La Gazzetta dello Sport

C'è speranza per la presenza del pubblico agli Internazionali, almeno dalle parole di Angelo, numero 1 della Federtennis: 'Ho incontrato la sottosegretaria Vezzali - ha detto a Radio Rai - , vedo una ritrovata sensibilità verso le grandi manifestazioni sportive. E non poteva che ...... inoltre gli spettatori delnon urlano, non si abbracciano e non vanno in escandescenza, per ... ha concluso. . mc/red 26 - Apr - 21 17:19 26 aprile 2021Per il numero uno della Federtennis, "il nostro pubblico e' piu' simile a quello del teatro o di una funzione religiosa rispetto a quello che assiste ad altri sport di squadra. In questo anno e mezzo ...ROMA (ITALPRESS) - "Ho incontrato il sottosegretario Vezzali e vedo una ritrovata sensibilita' verso le manifestazioni sportive. Mi aspetto sin dalle prossime ore che ci dicano quale sara' il pubblico ...