Temptation Island, Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono lasciati: i motivi del'addio su Instagram (Di lunedì 26 aprile 2021) Tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi l'amore è arrivato al capolinea. Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono lasciati dopo due anni di relazione e a dare l'annuncio è stato proprio ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 aprile 2021) Tral'amore è arrivato al capolinea.sidopo due anni di relazione e a dare l'annuncio è stato proprio ...

Advertising

hanamintae : basta che non mi mettano butter a temptation island poi mi va bene tutto - fedefefe2015 : RT @tinyseulgis_: “UNO VA A TEMPTATION ISLAND E FA LA PALMA” MA IN CHE SENSO - isthissgorghez : @_tellhimboybye @clrsupremacy io e le mie amiche facciamo il temptation island party e ci ubriachiamo guardando i falò di confronto - Unpuntonelvuoto : Possiamo fare come in Temptation Island che ce li fanno rivedere dopo un mese dall'uscita del programma? Non sono p… - _tellhimboybye : @isthissgorghez @clrsupremacy MADO IO VIVO PER TEMPTATION ISLAND -