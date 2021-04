Temptation Island, Francesco Chiofalo conferma la rottura con Antonella Fiordelisi e rivela che… (Di lunedì 26 aprile 2021) Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono lasciati ufficialmente. La relazione che proseguiva da ormai due anni è arrivata al capolinea. I rumor che vedevano una loro separazione sono stati dunque confermati. Ad annunciarlo è stato l’ex fidanzato di Selvaggia Roma – con il quale il personal trainer partecipò a Temptation Island – attraverso un lungo sfogo sul suo profilo Instagram: Io penso che sia a me che ad Antonella ci state chiedendo da tanto se stiamo ancora insieme o no. Io penso che sia arrivato il momento di far chiarezza. Mi dispiace tanto dirlo, dico la verità, però io e Antonella ci siamo lasciati. Non è una crisi, non c’è da pensare niente ma è una cosa definitiva. Le nostre strade si sono divise. Ci siamo ... Leggi su isaechia (Di lunedì 26 aprile 2021)si sono lasciati ufficialmente. La relazione che proseguiva da ormai due anni è arrivata al capolinea. I rumor che vedevano una loro separazione sono stati dunqueti. Ad annunciarlo è stato l’ex fidanzato di Selvaggia Roma – con il quale il personal trainer partecipò a– attraverso un lungo sfogo sul suo profilo Instagram: Io penso che sia a me che adci state chiedendo da tanto se stiamo ancora insieme o no. Io penso che sia arrivato il momento di far chiarezza. Mi dispiace tanto dirlo, dico la verità, però io eci siamo lasciati. Non è una crisi, non c’è da pensare niente ma è una cosa definitiva. Le nostre strade si sono divise. Ci siamo ...

