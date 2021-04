Tari 2021, sconto nel nuovo decreto sostegni: ecco cosa sta succedendo (Di lunedì 26 aprile 2021) Cresce il pressing dei Comuni sullo sconto in bolletta Tari 2021 per le attività chiuse durante il lockdown. ecco cosa sta accadendo pagamento delle tasse (pexels)Crescono le richieste da parte dei Comuni italiani al Governo su interventi ad hoc nel decreto sostegni bis per consentire sconti sulla Tari 2021. E’ stata l’ANCI a segnalare la necessità di dotare i Comuni del denaro necessario per effettuare sconti sulla tassa sui rifiuti. Ricordiamo che la Tari è una tassa locale destinata a finanziari i costi del servizio di raccolta e smistamento. L’iniziativa vuole sollevare le partite iva e le attività produttive cha hanno risentito in modo pesante delle chiusure durante i periodi di lock down dovuti ... Leggi su kronic (Di lunedì 26 aprile 2021) Cresce il pressing dei Comuni sulloin bollettaper le attività chiuse durante il lockdown.sta accadendo pagamento delle tasse (pexels)Crescono le richieste da parte dei Comuni italiani al Governo su interventi ad hoc nelbis per consentire sconti sulla. E’ stata l’ANCI a segnalare la necessità di dotare i Comuni del denaro necessario per effettuare sconti sulla tassa sui rifiuti. Ricordiamo che laè una tassa locale destinata a finanziari i costi del servizio di raccolta e smistamento. L’iniziativa vuole sollevare le partite iva e le attività produttive cha hanno risentito in modo pesante delle chiusure durante i periodi di lock down dovuti ...

Advertising

IlFattoNisseno : Rassegna stampa. Caltanissetta, la Tari in 4 rate per attività in crisi - sarasera75 : - studiorussogius : L’area adibita alla produzione industriale non paga la tari - andrea_ciardi : RIFIUTI - TARI Corrispettiva - Rifiuti speciali smaltiti in proprio - Non debenza - CTR Veneto - Sentenza 406 del 1… - fisco24_info : Una Tari per ciascuna azienda -