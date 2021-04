Tanti benefici soltanto immergendosi nelle acque termali. Gli indirizzi, su e giù per l'Italia (Di lunedì 26 aprile 2021) Se da una parte la pandemia ha aumentato la ricerca di salute e di benessere, dall’altra sono i notevoli benefici del sistema termale a tornare in primo piano. acque millenarie e preziose per inalazioni, vapori, fanghi e balneoterapia. «I centri termali sono presidi sanitari autorizzati per attività riabilitative e terapeutiche, con protocolli interni di sicurezza, e quindi punti di eccellenza accessibili e oggi più che mai necessari», spiega Massimo Caputi, presidente di FederTerme Confindustria e di Terme di Saturnia. Destinazione terme, quindi. Che sia oggi, oppure domani, per pausa di remise en forme nel momento in cui le restrizioni si allenteranno. Leggi anche › Spa post coronavirus: tutto quello che c’è da sapere sulle terme della Fase 3 ... Leggi su iodonna (Di lunedì 26 aprile 2021) Se da una parte la pandemia ha aumentato la ricerca di salute e di benessere, dall’altra sono i notevolidel sistema termale a tornare in primo piano.millenarie e preziose per inalazioni, vapori, fanghi e balneoterapia. «I centrisono presidi sanitari autorizzati per attività riabilitative e terapeutiche, con protocolli interni di sicurezza, e quindi punti di eccellenza accessibili e oggi più che mai necessari», spiega Massimo Caputi, presidente di FederTerme Confindustria e di Terme di Saturnia. Destinazione terme, quindi. Che sia oggi, oppure domani, per pausa di remise en forme nel momento in cui le restrizioni si allenteranno. Leggi anche › Spa post coronavirus: tutto quello che c’è da sapere sulle terme della Fase 3 ...

