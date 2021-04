Superlega, Moratti rivela: “Solo un’illusione. Anni fa fu fatta la stessa richiesta, ma rifiutai” (Di lunedì 26 aprile 2021) L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, intervenuto quest’oggi a ‘Radio Marte’, ha svelato un retroscena inerente alla Superlega: “Ora è facile per tutti dire che non avremmo aderito. A me Anni fa fu fatta la stessa richiesta, questa è una vecchia situazione: rifiutai. La soluzione attuale è dovuta a una forte necessità da parte di certi club di far quadrare i conti. Il problema è che questo è un problema sempre esistito. Diciamo che è stata una nota stonata, era il momento sbagliato. Spaccatura? Con il tempo forse si risanerà, ma non è facilissimo. Già ai tempi si cercava di fare certe cose con il Fair Play Finanziario, ma sono obiettivi difficili da raggiungere. La SuperLeague è stata un’illusione”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) L’ex presidente dell’Inter, Massimo, intervenuto quest’oggi a ‘Radio Marte’, ha svelato un retroscena inerente alla: “Ora è facile per tutti dire che non avremmo aderito. A mefa fula, questa è una vecchia situazione:. La soluzione attuale è dovuta a una forte necessità da parte di certi club di far quadrare i conti. Il problema è che questo è un problema sempre esistito. Diciamo che è stata una nota stonata, era il momento sbagliato. Spaccatura? Con il tempo forse si risanerà, ma non è facilissimo. Già ai tempi si cercava di fare certe cose con il Fair Play Finanziario, ma sono obiettivi difficili da raggiungere. La SuperLeague è stata”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Superlega, la rivelazione dell'ex presidente dell'#Inter Massimo #Moratti - napolista : Moratti: “La Superlega è stata un’illusione, rifiutai quando fu proposta a me” L’ex presidente dell’Inter a Radio M… - al29751 : RT @cmdotcom: #Moratti: 'Non torno all'#Inter, spero che #Zhang risolva i problemi. #Superlega? Io rifiutai' - fabio_santacruz : RT @cmdotcom: #Moratti: 'Non torno all'#Inter, spero che #Zhang risolva i problemi. #Superlega? Io rifiutai' - MCalcioNews : Inter, Moratti svela: 'Anni fa mi proposero la Superlega, ma rifiutai. No a un mio ritorno' -