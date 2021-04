Superlega | le possibili sanzioni per i club coinvolti | tutti i dettagli

(Di lunedì 26 aprile 2021) La Uefa potrebbe decidere di adottare delleper inella fondazione della, tra cui Juve, Milan e Inter Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è ancora allo studio la direzione che prenderà l’Uefa nei confronti deiche hanno fondato la. Non esiste, infatti, un articolo specifico che vieti la costituzione della competizione europea. Le società coinvolte, si legge, sono colpevoli però di aver tradito i principi e le regole, per cui è più che probabile una multa. I provvedimenti potrebbero riguardare anche i dirigenti che rappresentavano i: secondo la Rosea, si andrebbe verso sospensioni e inibizioni e, in generale, un peso politico meno rilevante in ambito europeo. Inoltre, secondo il Daily Mail, il ...

...parte di undici club di indire una nuova assemblea che valuti le"conseguenze" per i "gravi atti" posti in essere da Juventus, Inter e Milan legati alla loro adesione al progetto. ......parte di undici club di indire una nuova assemblea che valuti le"conseguenze" per i "gravi atti" posti in essere da Juventus, Inter e Milan legati alla loro adesione al progetto. ...In una chiacchierata concessa ai microfoni di Sky TG 24, Stefano Domenicali ha parlato di una possibile "Superlega" applicata al concetto di Formula 1, evidenziando come Liberty Media e FIA abbiano sc ...Si può essere più o meno d’accordo con l’idea della Superlega (come l’ha definita il presidente della FIGC Gabriele Gravina, nonostante contratti, siti internet e comunicati, negando possibili sanzion ...