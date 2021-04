Superlega, la Uefa non esclude sanzioni per i club secessionisti (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Presidente della Uefa Aleksander Ceferin non esclude sanzioni contro i club secessionisti della Superlega. Intanto Florentino Perez, Presidente designato della Superlega, insiste: “Il progetto esiste, è solo in stand by” Prende sempre più quota il partito di chi reclama sanzioni esemplari contro i 12 club “secessionisti” che hanno dato vita alla Superlega, format abortito nello spazio di 48 ore dopo la levata di scudi delle istituzioni europee, la netta contrarietà di tutti i principali esponenti politici mondo europei, la minaccia di una legge ad hoc per farla naufragare da parte del Premier britannico Boris Johnson e soprattutto le proteste dei tifosi. Agli 11 ... Leggi su ck12 (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Presidente dellaAleksander Ceferin noncontro idella. Intanto Florentino Perez, Presidente designato della, insiste: “Il progetto esiste, è solo in stand by” Prende sempre più quota il partito di chi reclamaesemplari contro i 12” che hanno dato vita alla, format abortito nello spazio di 48 ore dopo la levata di scudi delle istituzioni europee, la netta contrarietà di tutti i principali esponenti politici mondo europei, la minaccia di una legge ad hoc per farla naufragare da parte del Premier britannico Boris Johnson e soprattutto le proteste dei tifosi. Agli 11 ...

