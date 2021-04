**Superlega: Gravina, 'colpito da determinazione Ceferin e coinvolgimento forze politiche'** (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Sono stato nelle prime ore a Montreux, sono arrivato con Ceferin e ci siamo confrontati in maniera molto aperta, leale e concreta sulla Superlega. Ci siamo trovati subito sintonizzati, sono stato colpito dalla sua grande determinazione e la volontà di coinvolgere tutte le forze politiche in campo. Nell'arco di qualche ora siamo stati bravi a coinvolgere tutte le forze politiche interessate". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, sulle ore successive all'annuncio della Superlega al termine del Consiglio federale di oggi. "Il premier inglese è stato impeccabile, si è appellato ai tifosi e non alle società, è un messaggio importante, c'è qualche sincronismo che da noi funziona ancora poco, il fruitore del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Sono stato nelle prime ore a Montreux, sono arrivato cone ci siamo confrontati in maniera molto aperta, leale e concreta sulla Superlega. Ci siamo trovati subito sintonizzati, sono statodalla sua grandee la volontà di coinvolgere tutte lein campo. Nell'arco di qualche ora siamo stati bravi a coinvolgere tutte leinteressate". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele, sulle ore successive all'annuncio della Superlega al termine del Consiglio federale di oggi. "Il premier inglese è stato impeccabile, si è appellato ai tifosi e non alle società, è un messaggio importante, c'è qualche sincronismo che da noi funziona ancora poco, il fruitore del ...

