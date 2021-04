**Superlega: Gravina, 'colpito da determinazione Ceferin e coinvolgimento forze politiche'** (Di lunedì 26 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 26 aprile 2021) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : **Superlega Gravina Figc, Consiglio vara norma anti - Superlega. Gravina: "Chi aderisce ad altri tornei è fuori" Lo ha annunciato il presidente della Figc Gabriele Gravina al termine del consiglio federale. 'Chi ha interpretato la Superlega come un atto di semplice debolezza da parte di alcune societa' che ...

Superlega, Gravina 'Chi aderisce è escluso dal campionato' Lo ha dichiarato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, parlando della Superlega dopo il consiglio federale, durante il quale è stata approvata la norma che impedisce l'iscrizione ai campionati ...

**Superlega: Gravina, 'colpito da determinazione Ceferin e coinvolgimento forze politiche'** SardiniaPost Conferenza stampa Gravina: «Superlega? Chi rimane fuori dalle coppe» Gabriele Gravina ha parlato in conferenza stampa al termine del ... LINEA DURA UEFA – «Nell’ultimo Comitato Esecutivo è stato ribadito che chi è uscito dalla Superlega può dirsi tranquillo, chi invece ...

La FIGC vara la norma anti-Superlega, Gravina: "Chi vi partecipa perde l'affiliazione" Il Presidente FIGC Gravina ha approvato la norma che impedisce ai club della Serie A di partecipare a competizioni non riconosciute da FIFA e UEFA. Al termine del consiglio federale, il numero 1 della ...

