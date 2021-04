**Superlega: Gravina, ‘chi partecipa a competizioni privatistiche, escluso da campionato’** (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – ‘chi ritiene di dover partecipare a una competizione non autorizzata da Figc, Uefa e Fifa, perde l’affiliazione”. Sono le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine dle consiglio federale, a proposito della Superlega. Nel corso del Consiglio è stata approvata la norma che impedisce l’iscrizione ai campionati nazionali per i club partecipanti a competizioni organizzate da organismi privati non riconosciuti da Fifa e Uefa. ‘Al momento non abbiamo notizie di chi è rimasto e chi è uscito. Questa norma -ha aggiunto Gravina- si riferisce alle licenze nazionali. E’ evidente che se al 28 giugno, data di scadenza delle domande di iscrizione, qualcuno dovesse voler partecipare a competizioni di natura ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) –ritiene di doverre a una competizione non autorizzata da Figc, Uefa e Fifa, perde l’affiliazione”. Sono le parole del presidente della Figc, Gabriele, al termine dle consiglio federale, a proposito della Superlega. Nel corso del Consiglio è stata approvata la norma che impedisce l’iscrizione ai campionati nazionali per i clubnti aorganizzate da organismi privati non riconosciuti da Fifa e Uefa. ‘Al momento non abbiamo notizie di chi è rimasto e chi è uscito. Questa norma -ha aggiunto- si riferisce alle licenze nazionali. E’ evidente che se al 28 giugno, data di scadenza delle domande di iscrizione, qualcuno dovesse volerre adi natura ...

Advertising

ZZiliani : #Ceferin avrà lui pure i suoi scheletri nell’armadio (sfido qualunque ex presidente #FIFA o #UEFA a non averne), ma… - ZZiliani : La #SerieA è quel buffo campionato in cui 11 club chiedono ufficialmente alla #Federazione di punire #Juventus,… - SkySport : ?? SUPERLEGA ?? Presidente FIGC Gravina: 'Siamo contrari, il calcio è dei tifosi' #SkySport #SuperLega #SuperLeague - mirkotwitta : RT @sportface2016: +++#Figc, #Gravina conferma: 'Chi partecipa a una competizione non autorizzata da Uefa e Fifa verrà escluso dal campiona… - teo_acm : RT @sportface2016: #Gravina: “Parole #Gasperini? Mi preoccupa che, in caso di distacco di alcuni imprenditori, possa scattare il default. S… -