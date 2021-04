Superbonus del 110%, nel Recovery c’è la proroga fino al 2023. Letta: “Così il Pd si impegna per la sostenibilità dell’Italia del futuro” (Di lunedì 26 aprile 2021) “Siamo riusciti a confermare il Superbonus del 110% anche per il 2023, un obiettivo importante che fa parte dell’impegno per l’Italia verde”. È quanto ha detto a Radio Immagina il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta. “Con questa proroga il Pd si impegna per la sostenibilità dell’Italia del futuro – ha aggiunto il segretario dem -, una scelta che mette insieme lavoro, ecologia e lotta all’evasione fiscale”. “Il Pnrr – ha aggiunto Letta parlando del Recovery plan – è il più grande investimento sulla sostenibilità mai fatto in Italia. Il nostro Paese su questi temi ha sempre avuto bisogno dell’Europa, questa volta arrivano regole ma anche soldi e investimenti. Per quanto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 aprile 2021) “Siamo riusciti a confermare ildelanche per il, un obiettivo importante che fa parte dell’impegno per l’Italia verde”. È quanto ha detto a Radio Immagina il segretario del Partito Democratico, Enrico. “Con questail Pd siper ladel– ha aggiunto il segretario dem -, una scelta che mette insieme lavoro, ecologia e lotta all’evasione fiscale”. “Il Pnrr – ha aggiuntoparlando delplan – è il più grande investimento sullamai fatto in Italia. Il nostro Paese su questi temi ha sempre avuto bisogno dell’Europa, questa volta arrivano regole ma anche soldi e investimenti. Per quanto ...

Advertising

petergomezblog : Recovery, dopo la richiesta di Conte’intesa su proroga del Superbonus. Di Maio: “I fondi in un prossimo provvedimen… - pdnetwork : #Filodiretto 'La conferma del #superbonus per il 2023 fa parte dell'impegno per l'Italia verde. Il nostro partito c… - sabrina_decarlo : ?? Ottima notizia! Con il @mov5stelle chiesta e ottenuta la proroga del #Superbonus 110% una misura trainante per la… - raffo1900 : RT @carlosibilia: Bene l'impegno alla Camera del Presidente #Draghi a prorogare il #superbonus 110% al 2023. Sicuramente un risultato impor… - LauraLana16 : Il coordinamento nazionale associazioni #amianto scrive a #MarioDraghi: bonifiche, #superbonus, ricerca tra le prop… -