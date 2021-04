Sud Sudan, agguato a vescovo italiano: ferito, è fuori pericolo (Di lunedì 26 aprile 2021) Il vescovo eletto della diocesi di Rumbek nel Sud Sudan, Christian Carlassare, è stato ferito nella notte dopo aver subito un attentato. Il missionario comboniano è stato trasportato all’ospedale di Juba ed è fuori pericolo, come spiega l’Agenzia Fides citando una fonte locale. ”Padre Cristian è stato picchiato, insieme alla suora che era con lui, poi gli hanno sparato 4 proiettili alle gambe. Stando alle prime notizie l’attentato era stato pianificato per spaventarlo in modo che non venga consacrato vescovo”, ha spiegato la fonte. E’ prevista in questi giorni la consacrazione del missionario comboniano a vescovo della diocesi di Rumbek che era rimasta vacante dopo la morte di monsignor Cesare Mazzolari nel 2011. In relazione all’agguato sono state ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 aprile 2021) Ileletto della diocesi di Rumbek nel Sud, Christian Carlassare, è statonella notte dopo aver subito un attentato. Il missionario comboniano è stato trasportato all’ospedale di Juba ed è, come spiega l’Agenzia Fides citando una fonte locale. ”Padre Cristian è stato picchiato, insieme alla suora che era con lui, poi gli hanno sparato 4 proiettili alle gambe. Stando alle prime notizie l’attentato era stato pianificato per spaventarlo in modo che non venga consacrato”, ha spiegato la fonte. E’ prevista in questi giorni la consacrazione del missionario comboniano adella diocesi di Rumbek che era rimasta vacante dopo la morte di monsignor Cesare Mazzolari nel 2011. In relazione all’sono state ...

