Sud Sudan | agguato a missionario e vescovo italiano | ferito

Padre Christian Carlassare , 43 anni, missionario italiano e vescovo eletto della diocesi di Rumbek, in, è stato ferito da due uomini armati ed è ora in condizioni stabili, come riferisce la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre. "Nella notte abbiamo appreso dell'attentato ai ...Padre Christian Carlassare, missionario italiano e vescovo eletto della diocesi di Rumbek, in, è stato ferito da due uomini armati; è in condizioni stabili. Lo riferisce la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre. Originario di Schio (Vicenza), è il più giovane vescovo ...Padre Christian Carlassare, 43 anni, missionario vicentino e vescovo eletto della diocesi di Rumbek, in Sud Sudan, è stato ferito da due uomini armati: è in condizioni stabili. Lo riferisce la ...Padre Christian Carlassare, missionario italiano di Piovene Rocchette, vescovo eletto della diocesi di Rumbek, in Sud Sudan, è stato ferito da due uomini armati; è in condizioni stabili. Lo riferisce ...