Successi casalinghi per Atlanta e Golden State (Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA - Successo casalingo di Atlanta nella notte italiana della regular - season dell'Nba. Di fronte agli oltre 3000 spettatori della State Farm Arena, gli Hawks superano i Milwaukee Bucks per 111 - ... Leggi su gazzettadiparma (Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA - Successo casalingo dinella notte italiana della regular - season dell'Nba. Di fronte agli oltre 3000 spettatori dellaFarm Arena, gli Hawks superano i Milwaukee Bucks per 111 - ...

L'Udinese batte in trasferta il Benevento (2 - 4) e per i sanniti è zona pericolo in classifica Colpaccio Udinese a Benevento (2 - 4) che inguaia pesantemente i sanniti ancora a digiuno di successi casalinghi nel 2021 (non vince dal 20 dicembre col Genoa). Friulani vicini al traguardo salvezza. Prima azione e subito va in gol Molina (4'). Pronta reazione dei sanniti: Musso salva su Glik.

Successi casalinghi per Atlanta e Golden State Il Cittadino on line La Sicilia: "Un Catania da favola ritrova subito la vittoria" Il Catania archivia la sconfitta di Catanzaro e torna immediatamente al successo, battendo all'inglese la Casertana nell'ultimo match casalingo della stagione regolare. Così La ...

ROMA - Successo casalingo di Atlanta nella notte italiana della regular - season dell'Nba. Di fronte agli oltre 3000 spettatori della State Farm Arena, gli Hawks superano i Milwaukee Bucks per 111 - ...