Successi casalinghi per Atlanta e Golden State (Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Successo casalingo di Atlanta nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte agli oltre 3000 spettatori della State Farm Arena, gli Hawks superano i Milwaukee Bucks per 111-104 con 32 punti di Bogdan Bogdanovic, top-scorer dell’incontro, e 15 dell’azzurro Danilo Gallinari, a referto anche con 3 rimbalzi e 2 assist in 21 minuti di impiego. Affermazione interna anche per i Golden State Warriors, che piegano i Sacramento Kings per 117-113 con 27 punti di Stephen Curry, prolifico ma autore di qualche errore di troppo. Nemmeno in panchina, tra i padroni di casa, Nico Mannion. Ottava vittoria di seguito dei Washington Wizards, che si impongono sui Cleveland Cavaliers per 119-110 con 33 punti di Bradley Beal. Altri risultati: Charlotte Hornets-Boston Celtics 125-104; Brooklyn Nets-Phoenix ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Successo casalingo dinella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte agli oltre 3000 spettatori dellaFarm Arena, gli Hawks superano i Milwaukee Bucks per 111-104 con 32 punti di Bogdan Bogdanovic, top-scorer dell’incontro, e 15 dell’azzurro Danilo Gallinari, a referto anche con 3 rimbalzi e 2 assist in 21 minuti di impiego. Affermazione interna anche per iWarriors, che piegano i Sacramento Kings per 117-113 con 27 punti di Stephen Curry, prolifico ma autore di qualche errore di troppo. Nemmeno in panchina, tra i padroni di casa, Nico Mannion. Ottava vittoria di seguito dei Washington Wizards, che si impongono sui Cleveland Cavaliers per 119-110 con 33 punti di Bradley Beal. Altri risultati: Charlotte Hornets-Boston Celtics 125-104; Brooklyn Nets-Phoenix ...

L'Udinese batte in trasferta il Benevento (2 - 4) e per i sanniti è zona pericolo in classifica Colpaccio Udinese a Benevento (2 - 4) che inguaia pesantemente i sanniti ancora a digiuno di successi casalinghi nel 2021 (non vince dal 20 dicembre col Genoa). Friulani vicini al traguardo salvezza. Prima azione e subito va in gol Molina (4'). Pronta reazione dei sanniti: Musso salva su Glik.

Lazio, c'è il Milan: ultima chiamata per la Champions Ultima fermata Champions. Che poi a dirla tutta per la Lazio è una corsa disperata per riprendere il treno. Lo schiaffo rimediato a Napoli ha sbattuto i biancocelesti ...

