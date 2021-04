Strega | dalle parole… ai fatti | ora sì che “servirà il miracolo”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Ci manca una vittoria”. Senza parole a margine della mortificante sconfitta con l’Udinese, conviene rispolverare una frase pronunciata nei corridoi di Marassi mercoledì scorso. E’ così che Inzaghi rispose a chi gli chiedeva cosa servisse al suo Benevento per raggiungere la salvezza. Tralasciando giudizi di contenuto su questa e altre dichiarazioni volte a evadere e mai affrontare problemi, le prestazioni dei giallorossi da ormai tre mesi a questa parte impongono un’ulteriore domanda: quante volte il Benevento è sceso in campo per vincerla, una partita? Dopo svariati campanelli d’allarme, il 4-2 inflitto dai friulani allapuò definirsi una sirena assordante che impone riflessioni urgenti. Per di più il Cagliari, sceso in campo una manciata di ore dopo, ha travolto la Roma conquistando la sua terza vittoria consecutiva. In ...