Street Artist e Veterinari Nsl | insieme per MuMu Ambiente e animali per un nuovo progetto green sui muri della città

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 aprile 2021)Nsl e ProntoVetper, Musi da Murales., protagonisti di unsuidi Roma per riqualificare e sensibilizzare, con tanto di dediche per i pet volati sul ponte e raccolta di cibo per i meno fortunati. Testimonial le attrici Adriana Russo, Roberta Garzia, Carlotta Rondana con i loro amici a 4 zampe. Inaugurazione 27 aprile ore 16.00 Parco Giochi via Elena Brandizzi Gianni Colorinatura e le sue molteplici forme, come quelle del muso deglitalvolta appiattito, quadrato oppure spigoloso, sono al centro di unitinerante per la ...