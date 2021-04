Strategia «zero Covid», perché Italia ed Europa non ci hanno provato (Di lunedì 26 aprile 2021) Sul mappamondo la Nuova Zelanda sembra l’immagine speculare dell’Italia. La forma geografica è la stessa ma trovandosi dalla parte opposta del globo lo stivale appare ribaltato. La Nuova Zelanda assomiglia a un’Italia rovesciata anche dal punto di vista del Covid: mentre da noi l’epidemia ha provocato circa duemila decessi per milione di abitanti, agli antipodi i morti sono stati 26 in tutto, cioè 5 (cinque) per milione di abitanti. All’Eden Park di Auckland erano in 50 mila senza mascherine al … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 26 aprile 2021) Sul mappamondo la Nuova Zelanda sembra l’immagine speculare dell’. La forma geografica è la stessa ma trovandosi dalla parte opposta del globo lo stivale appare ribaltato. La Nuova Zelanda assomiglia a un’rovesciata anche dal punto di vista del: mentre da noi l’epidemia ha provocato circa duemila decessi per milione di abitanti, agli antipodi i morti sono stati 26 in tutto, cioè 5 (cinque) per milione di abitanti. All’Eden Park di Auckland erano in 50 mila senza mascherine al … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

