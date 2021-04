Stop auto diesel e benzina, appello per 'solo elettrico' al 2035 (Di lunedì 26 aprile 2021) Vietare la vendita di auto diesel, benzina, e anche ibride, entro il 2035. Per quella data soltanto mezzi elettrici. Questo l'obiettivo dell'appello rivolto alla commissione Europea, al Parlamento ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021) Vietare la vendita di, e anche ibride, entro il. Per quella data soltanto mezzi elettrici. Questo l'obiettivo dell'rivolto alla commissione Europea, al Parlamento ...

Advertising

CorriereQ : Stop auto diesel e benzina, appello per ‘solo elettrico’ al 2035 - fisco24_info : Stop auto diesel e benzina, appello per 'solo elettrico' al 2035: Coca Cola,Ikea,Volvo,27 aziende chiedono a Ue nuo… - fuoripostoluogo : Che poi, prendendo spunto da un'amica che ieri sera è andata a fare aperitivo pazzarello, in 8 belle appiccicate (l… - alfa_conti : Appello di 27 grandi aziende all'Europa per bloccare la vendita di auto con motori termici entro il 2035. Ci sono a… - SulPanaro : Mobilità, Bargi (Lega): “Stop al bollo auto per gli agenti di commercio” -