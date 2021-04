Stop alle vaccinazioni per la Protezione Civile, i volontari bloccano l’attività del drive-in a Valmontone (Di lunedì 26 aprile 2021) Protestano i volontari della Protezione Civile nel Lazio dopo lo Stop dalla Regione alle vaccinazioni per il personale. Per manifestare contro la decisione a Valmontone, dove è stato allestito il più grande drive-in per le vaccinazioni col vaccino monodose Johnson&Johnson, i volontari hanno sospeso le attività legate alla vaccinazione in cui erano impegnati. Leggi anche: Vaccini Lazio per la fascia d’età 59-58 anni: ecco quando sarà possibile prenotarsi e come fare Valmontone, disagi al drive-in per le vaccinazioni: va in scena la protesta dei volontari della Protezione Civile Nella nota cittadina ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 aprile 2021) Protestano idellanel Lazio dopo lodalla Regioneper il personale. Per manifestare contro la decisione a, dove è statostito il più grande-in per lecol vaccino monodose Johnson&Johnson, ihanno sospeso le attività legate alla vaccinazione in cui erano impegnati. Leggi anche: Vaccini Lazio per la fascia d’età 59-58 anni: ecco quando sarà possibile prenotarsi e come fare, disagi al-in per le: va in scena la protesta deidellaNella nota cittadina ...

