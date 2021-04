Stipendio aprile organico Covid e supplenti brevi, accredito martedì 27 (Di lunedì 26 aprile 2021) Domani 27 aprile è la data di esigibilità per l’accreditamento dei pagamenti relativi all’emissione speciale del 16 aprile 2021 per il personale supplente breve e i supplenti Covid. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 26 aprile 2021) Domani 27è la data di esigibilità per l’accreditamento dei pagamenti relativi all’emissione speciale del 162021 per il personale supplente breve e i. L'articolo .

