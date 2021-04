Stazioni ferroviarie | un arresto e 16 indagati dopo controlli

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 aprile 2021) Roma – Un arrestato, 16e 19.522 persone controllate; 477 le pattuglie impegnate in stazione, 68 a bordo di 148 treni,34 le sanzioni amministrative elevate, di cui 17 al Regolamento Polizia Ferroviaria: questo il bilancio dell’attivita’ della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio, in ambito regionale. In particolare, nella giornata del 21 aprile 2021, nell’ambito dell’azione di controllo straordinario disposta dal Servizio di Polizia Ferroviaria su scala nazionale, dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, si e’ svolta l’operazione “Rail safe Day, finalizzata a prevenire e contrastare comportamenti impropri ed anomali e l’indebita presenza sulla sede ferroviaria, spesso causa di incidenti. Sono stati conseguiti i seguenti risultati: 2 persone indagate e 2.932 persone controllate, 193 le unita’ impiegate nelle attivita’ di ...