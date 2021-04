“Station to Station”, la community nata dal nulla che ha raccolto oltre 200mila firme per dare la cittadinanza italiana a Patrick Zaki (Di lunedì 26 aprile 2021) La petizione per concedere la cittadinanza italiana a Patrick Zaki ha abbondantemente superato le 200mila firme. “La società civile può avere una grande forza, molto spesso sottostimata”, spiegano gli attivisti di “Station to Station”, la community da cui l’iniziativa è partita, ben prima che arrivasse il voto favorevole del Senato. “Station to Station” sono 7 persone che si sono conosciute tra fine 2019 e inizio 2020 durante le mobilitazioni delle Sardine in Emilia-Romagna. Il nome completo, peraltro, sarebbe “Station to Station – 2 agosto” perché anche le iniziative ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 aprile 2021) La petizione per concedere laha abbondantemente superato le. “La società civile può avere una grande forza, molto spesso sottostimata”, spiegano gli attivisti di “to”, lada cui l’iniziativa è partita, ben prima che arrivasse il voto favorevole del Senato. “to” sono 7 persone che si sono conosciute tra fine 2019 e inizio 2020 durante le mobilitazioni delle Sardine in Emilia-Romagna. Il nome completo, peraltro, sarebbe “to– 2 agosto” perché anche le iniziative ...

