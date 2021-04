Stare al governo paga. La battaglia sul coprifuoco mette le ali a Salvini: sondaggio-Mentana, ecco le ultime cifre. E Meloni… (Di lunedì 26 aprile 2021) Come ogni lunedì che si rispetti, anche oggi - 26 aprile - Enrico Mentana ha dato conto degli ultimi sondaggi condotti da Swg durante la diretta del Tg di La7. Per quanto concerne le intenzioni di voto, sembra pagare la scelta di Matteo Salvini di dare battaglia sul coprifuoco dall'interno del governo, con la Lega che non ha votato il decreto legge sul Covid provocando l'irritazione di Mario Draghi e degli alleati di centrosinistra. Nell'ultima settimana, infatti, la Lega ha recuperato 0,6 punti ed è risalita al 21,8 per cento. Più staccato, invece, il Pd che si è confermato stabile al 19,1 per cento. Leggera flessione, invece, per Giorgia Meloni: Fratelli d'Italia ha perso uno 0,4 ed è stato rilevato al 17,6 per cento. Nonostante ciò è riuscito a rimettere ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Come ogni lunedì che si rispetti, anche oggi - 26 aprile - Enricoha dato conto degli ultimi sondaggi condotti da Swg durante la diretta del Tg di La7. Per quanto concerne le intenzioni di voto, sembrare la scelta di Matteodi daresuldall'interno del, con la Lega che non ha votato il decreto legge sul Covid provocando l'irritazione di Mario Draghi e degli alleati di centrosinistra. Nell'ultima settimana, infatti, la Lega ha recuperato 0,6 punti ed è risalita al 21,8 per cento. Più staccato, invece, il Pd che si è confermato stabile al 19,1 per cento. Leggera flessione, invece, per Giorgia Meloni: Fratelli d'Italia ha perso uno 0,4 ed è stato rilevato al 17,6 per cento. Nonostante ciò è riuscito a rire ...

Advertising

fattoquotidiano : Salvini contro coprifuoco, Conte: ‘Intollerabile fingere di essere all’opposizione per cavalcare malcontento e al t… - petergomezblog : Salvini torna ad attaccare le restrizioni e lancia la pagina ‘no coprifuoco’. Letta: “Se la Lega non vuole stare al… - pdnetwork : 'Non bastano sostegni e ristori, serve molto di più. Bisogna agire sul #fisco, sugli ammortizzatori sociali, sulle… - FroioPietro : RT @fattoquotidiano: Salvini contro coprifuoco, Conte: ‘Intollerabile fingere di essere all’opposizione per cavalcare malcontento e al temp… - danibera80 : @matteosalvinimi Ma come puoi stare seduto nel governo e criticarne l’operato? Ma chi ti segue come fa a crederti? -