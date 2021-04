Spiedini di pesce | occhio all' etichetta | cosa vi mangiate davvero | il prodotto ritirato | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 aprile 2021) Scatta il ritiro, imposto dal ministero della Salute. Il richiamo riun lotto didi mazzancolle a marchio Bofrost ed è dovuto alla "presenza di solfiti non dichiarati in". Come spiega il fattoalimentare.it, ilinteressato è quello venduto in confesioni da 450 grammi che rispondono al numero di lotto BIC e la cui data di scadenza è 5 luglio 2022 (codice15468). Nel dettaglio, glisoggetti al richiamo sono stati prodotti per Bofrost Italia Spa dall'azienda MarEcuador Cia nello stabilimento del km 7 Ruta Panamericana a Machala, in Ecuador. Come sempre in questi casi, il ministero della Salute raccomanda, ovviamente in modo particolare a chi fosse allergico ai solfiti, di non consumare gliin questione e di ...