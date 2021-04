Spezia | tutti disponibili per Italiano

(Di lunedì 26 aprile 2021) LA- Dopo il giorno di riposo concesso da mister, loè tornato questo pomeriggio a lavoro al 'Comunale' di Follo, in vista del match di sabato in casa dell' Hellas Verona ...

Advertising

clarence_von : RT @tomasonidiego: Atalanta, Juve, Inter, Spezia, Lazio tutti 3-0, tutte partite fondamentali. Mancano 5 partite che possono valere tantiss… - tomasonidiego : Atalanta, Juve, Inter, Spezia, Lazio tutti 3-0, tutte partite fondamentali. Mancano 5 partite che possono valere ta… - GazzettadellaSp : Buona notte a tutti i lettori; a domani per gli aggiornamenti della Provincia della #Spezia #gdsnews - Danilo_H703 : @Frusino @capuanogio Più soldi diritti TV alle big ?? meno equilibrio ?? meno spettacolo ?? Serie A poco attraente… - fila_12 : Sarebbe stato bello continuare la serie positiva ma i punti che mancano noi li dobbiamo fare tutti con Parma, Spezia e Benevento. #sft -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia tutti

Corriere dello Sport.it

LA- Dopo il giorno di riposo concesso da mister Italiano , loè tornato questo pomeriggio a lavoro al 'Comunale' di Follo, in vista del match di sabato in casa dell' Hellas Verona fissato per sabato alle 15. Riscaldamento tecnico, una serie di torelli e ...... da qui a fine stagione, il Napoli ospiterà il Cagliari, andrà quindi a La, giocherà in casa ... nemmeno le squalifiche di Verdi e Mandragora: ho piena fiducia ini miei ragazzi. Non può ...Nel fondo della classifica la lotta salvezza è più aperta che mai e comprende cinque squadre divise da appena tre punti a cinque gare dalla fine.Un evento che coinvolge sette piazze italiane, quella spezzina compresa. La referente provinciale Adi Domenici: "Siamo davanti a un problema collettivo ed era doveroso coinvolgere anche le famiglie".