Spese militari | è boom Corrono Cina e Russia | e anche la Germania…

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il Covid-19 non ha fermato ildi. Anzi, come preventivato da analisti ed esperti, il virus ha reso il mondo ancora più insicuro, spingendo in su i budget della difesa, aumentati del 2,9% nel 2020, a fronte di un calo del Pil mondiale del 4,4% stimato dal Fondo monetario internazionale. La quota complessiva disale a 1.981 miliardi di dollari, con Stati Uniti e Cini a guidare la classifica, a conferma del ritorno del confronto tra grandi potenze. Lo certifica l’autorevole Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), che ha rilasciato il report annuale sullemondiali. Nel Vecchio continente, la Germania supera la Francia,se Parigi dedica la fetta più ampia del suo budget ai sistemi ...

Parigi, 26 apr 10:16 - Nel 2020 in Francia le spese militari sono aumentate del 2,9 per cento, a 52,7 miliardi di euro. Lo rivela l'ultimo rapporto dello Stockholm International Peace Research Institute di Stoccolma. Nel 2020, le spese militari sono aumentate del 2,6%. Lo rivela un rapporto dell'Istituto di ricerca internazionale per la pace di Stoccolma.