"Sono successe cose gravi". Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, l'impensabile ammissione sulla fine della storia (Di lunedì 26 aprile 2021) Amore al capolinea tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Da settimane circolavano voci legate ad una crisi di coppia. Ora è arrivata la conferma. Chiofalo ha pubblicato una serie di storie in cui annuncia la rottura. "Io e Antonella ci siamo lasciati. Non è una crisi. E' una cosa definitiva. E' finito l'amore. Ha spinto più lei, magari non avrei avuto la forza di farlo. Ma quando lei ha detto stop non ho fatto resistenza", dice Francesco Chiofalo su Instagram. "Dopo il dolore iniziale della prima giornata. Senza di lei sto meglio, è così. Quando ti accorgi di star bene senza l'altra persona è inutile provare a richiamarla. Presumo che lei ci sia rimasta male, ho visto varie frecciatine contro di me. Non odio verso di lei. Le ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Amore al capolinea tra. Da settimane circolavano voci legate ad una crisi di coppia. Ora è arrivata la conferma.ha pubblicato una serie di storie in cui annuncia la rottura. "Io eci siamo lasciati. Non è una crisi. E' una cosa definitiva. E' finito l'amore. Ha spinto più lei, magari non avrei avuto la forza di farlo. Ma quando lei ha detto stop non ho fatto resistenza", dicesu Instagram. "Dopo il dolore inizialeprima giornata. Senza di lei sto meglio, è così. Quando ti accorgi di star bene senza l'altra persona è inutile provare a richiamarla. Presumo che lei ci sia rimasta male, ho visto varie frecciatine contro di me. Non odio verso di lei. Le ...

Advertising

anna_dtt : RT @Massimo15637940: @anna_dtt Rivalere su di lo ro se la pigliava o con inermi civili. Una domanda: le fosse ardeatine sono successe per l… - Massimo15637940 : @anna_dtt Rivalere su di lo ro se la pigliava o con inermi civili. Una domanda: le fosse ardeatine sono successe pe… - VickyRo76658478 : RT @ghostvluke: ma quante ne sono successe da quel 26 dicembre? aerei contro, commenti non richiesti, teatrini dallo studio e chi più ne ha… - _rbc9_ : RT @ghostvluke: ma quante ne sono successe da quel 26 dicembre? aerei contro, commenti non richiesti, teatrini dallo studio e chi più ne ha… - martyylinka : RT @ghostvluke: ma quante ne sono successe da quel 26 dicembre? aerei contro, commenti non richiesti, teatrini dallo studio e chi più ne ha… -