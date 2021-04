‘Sono isterica’, Belen Rodriguez confessa cosa sta succedendo con la seconda gravidanza (Di lunedì 26 aprile 2021) Belen Rodriguez continua a tenere aggiornati i fan sullo stato della seconda gravidanza a suon di stories dove non disdegna consigli e suggerimenti per alleviare alcuni malesseri tipici della dolce attesa. Belen, gravidanza ‘complicata’? Ecco come sta Su Instagram, infatti, nel weekend ha interpellato le donne incinte per chiedere loro aiuto dal momento che ha riscontrato problemi a respirare: non è insolito, infatti, che il bimbo – in questo caso è una femmina, Luna Marì – si posizioni in modo tale da spingere sul diaframma e causare difficoltà respiratorie. LEGGI ANCHE: — Belen Rodriguez svela quanti kg ha preso durante la gravidanza: ‘gli ultimi sono i peggiori’ La bellissima argentina, florida nelle forme da quasi mamma ... Leggi su funweek (Di lunedì 26 aprile 2021)continua a tenere aggiornati i fan sullo stato dellaa suon di stories dove non disdegna consigli e suggerimenti per alleviare alcuni malesseri tipici della dolce attesa.‘complicata’? Ecco come sta Su Instagram, infatti, nel weekend ha interpellato le donne incinte per chiedere loro aiuto dal momento che ha riscontrato problemi a respirare: non è insolito, infatti, che il bimbo – in questo caso è una femmina, Luna Marì – si posizioni in modo tale da spingere sul diaframma e causare difficoltà respiratorie. LEGGI ANCHE: —svela quanti kg ha preso durante la: ‘gli ultimi sono i peggiori’ La bellissima argentina, florida nelle forme da quasi mamma ...

Advertising

diorvswift : @saascox sono emoji sul punto di una crisi isterica - airadneggel : appena avuta crisi isterica e quindi sono stata due ore in chiamata con la mia migliore amica - _imconfused : Io che contengo la crisi isterica perche non posso vedere Lillo che commenta su Tv8 gli Oscar o seguire qualsiasi d… - AlessandroKoCo : @enricoI00 Già ora sono nel mood 'Risata isterica sull'autobus controllata'. Domani sera c'è la trasformazione fina… - amatiisempre : per domenica devo fare due (2) cream tart e sono già in crisi perché ho il turno di notte (=isterica 24 ore al gior… -