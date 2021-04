Sondaggio | dopo i casi di trombosi solo un americano su quattro vuole il vaccino J&J

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio dopo

Globalist.it

L'analisi ha evidenziato la sfiducia generata nell'opinione pubblica dallo stop temporaneo imposto al vaccino dalle autorità sanitarie,la scoperta di rari casi di trombosi. Il, ...Anche su questo tema ildi Orizzonte Scuola ha raccolto il pare degli utenti: per oltre ... Stiamo lavorando a pieno ritmo per la riapertural'estate'.Risultati sondaggio (voti totali 4239). Dimettersi da Presidente della Juventus dopo il fallimento Superlega 61,24 %. Restare in carica, fare un passo indietro e provare a riformare il calcio con la U ...Circa il 72% degli americani intervistati da YouGov ha un’opinione positiva su come Joe Biden e il suo governo hanno affrontato la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Sono il 64% in un son ...