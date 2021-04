Sondaggi politici, Lega cresce e stacca Pd (Di lunedì 26 aprile 2021) Fratelli d'Italia scavalca il M5S La Lega cresce ed allunga sul Pd. Il Sondaggio Swg per il Tg La7 fotografa la crescita del partito di Matteo Salvini che guadagna lo 0,6% e sale al 21,8%. Il Partito Democratico rimane al 19,1%. Fratelli d'Italia scende dal 18 al 17,6% ma scavalca comunque ... Leggi su padovanews (Di lunedì 26 aprile 2021) Fratelli d'Italia scavalca il M5S Laed allunga sul Pd. Ilo Swg per il Tg La7 fotografa la crescita del partito di Matteo Salvini che guadagna lo 0,6% e sale al 21,8%. Il Partito Democratico rimane al 19,1%. Fratelli d'Italia scende dal 18 al 17,6% ma scavalca comunque ...

Advertising

fanpage : Gli italiani appoggiano il ministro della Salute Roberto Speranza. Lo rivela un sondaggio Ipsos - phonic50 : RT @Demetrioo83: @La_manina__ Perché non si comprano i like vero? E non c’è una ragnatela di account fasulli intorno al profilo di Conte ve… - Martina59680344 : RT @BubuCc3: Tra militanti e politici che da nord a sud abbandonano il partito, 1,9% è il valore di #ItaliaViva nei sondaggi di stasera. Si… - Adnkronos : Il sondaggio, cosa cambia per #Lega, #Pd, Fratelli d’Italia e M5S. - Demetrioo83 : @La_manina__ Perché non si comprano i like vero? E non c’è una ragnatela di account fasulli intorno al profilo di C… -