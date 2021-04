Sondaggi, per il 36% degli italiani le misure per le riaperture sono adeguate. La Lega guadagna consensi, in calo il M5s (Di lunedì 26 aprile 2021) Oggi, 26 aprile, l’Italia è tornata a colorarsi in gran parte di giallo. Dopo settimane di stop causa Coronavirus, quasi tutte le Regioni sono rientrate nella fascia più bassa di rischio. Il nuovo decreto Covid ha previsto a partire da oggi la riapertura anche dei ristoranti a cena, il ritorno al cinema e nei musei. Aperture che, secondo l’ultimo Sondaggio condotto da Swg per il Tg La7, sono considerate adeguate dal 36% degli intervistati. Per il 34%, invece, le misure che da oggi prevedono anche la riapertura dei ristoranti a cena sono insufficienti e bisogna prendere provvedimenti più stringenti. A pensare che ci sia un eccesso di prudenza è il 19%. Mentre l’11% non sa rispondere. Durante lo scorso rilevamento, quello del 2 aprile, la maggioranza ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 aprile 2021) Oggi, 26 aprile, l’Italia è tornata a colorarsi in gran parte di giallo. Dopo settimane di stop causa Coronavirus, quasi tutte le Regionirientrate nella fascia più bassa di rischio. Il nuovo decreto Covid ha previsto a partire da oggi la riapertura anche dei ristoranti a cena, il ritorno al cinema e nei musei. Aperture che, secondo l’ultimoo condotto da Swg per il Tg La7,consideratedal 36%intervistati. Per il 34%, invece, leche da oggi prevedono anche la riapertura dei ristoranti a cenainsufficienti e bisogna prendere provvedimenti più stringenti. A pensare che ci sia un eccesso di prudenza è il 19%. Mentre l’11% non sa rispondere. Durante lo scorso rilevamento, quello del 2 aprile, la maggioranza ...

Advertising

peppeprovenzano : Una prova di irresponsabilità della #Lega in #CDM. Questa linea ondivaga mette in difficoltà Draghi e l'intero Gove… - AlessiaMorani : Pieno sostegno alle scelte del Presidente #Draghi. Le ragioni del comportamento della #Lega sono invece solo eletto… - stebellentani : La cosa preoccupante é che secondo me quel 40% di italiani (uno più, uno meno) sarebbe stato favorevole al coprifuo… - GiuseppePepe10 : RT @Moonlightshad1: Il partito che vanta il record di arrestati per 'ndrangheta è lo stesso che sale inesorabilmente nei sondaggi. E no, n… - MauGuccione : @fabcet Uno si ferma a pensare e dice: mica può essere per merito di gente come Meloni se hanno sondaggi al 17%. Al… -