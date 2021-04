Sondaggi elettorali Tecnè: Lega ancora in calo, si avvicina il Pd (Di lunedì 26 aprile 2021) Il 55% degli italiani condivide la linea della prudenza sulle riaperture programmate dal governo Draghi. Il 37% non le condivide mentre l’8% non commenta. A dirlo sono gli ultimi Sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire. Riguardo alla fiducia degli italiani nel premier Draghi e nel governo, Tecnè registra un altro calo. Il gradimento del premier passa dal 53% al 52,1%, quello dell’esecutivo scende dal 48,7% al 46,7%. Quest’ultimo dato, sottolinea Tecnè, “è il più basso dall’insediamento dell’esecutivo. In poco più di un mese e mezzo ha perso l’11,5%”. Nello stesso periodo di tempo, Draghi ha perso quasi 10 punti percentuali (-9,3%). Nella classifica dei leader politici che ispirano maggior fiducia, dopo Draghi si piazza Giorgia Meloni col 40,7% (+0,2). ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 26 aprile 2021) Il 55% degli italiani condivide la linea della prudenza sulle riaperture programmate dal governo Draghi. Il 37% non le condivide mentre l’8% non commenta. A dirlo sono gli ultimiper l’Agenzia Dire. Riguardo alla fiducia degli italiani nel premier Draghi e nel governo,registra un altro. Il gradimento del premier passa dal 53% al 52,1%, quello dell’esecutivo scende dal 48,7% al 46,7%. Quest’ultimo dato, sottolinea, “è il più basso dall’insediamento dell’esecutivo. In poco più di un mese e mezzo ha perso l’11,5%”. Nello stesso periodo di tempo, Draghi ha perso quasi 10 punti percentuali (-9,3%). Nella classifica dei leader politici che ispirano maggior fiducia, dopo Draghi si piazza Giorgia Meloni col 40,7% (+0,2). ...

