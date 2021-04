Sondaggi elettorali Piepoli: Lega stabile, cresce il Pd (Di lunedì 26 aprile 2021) L’istituto Piepoli ha rilevato per RaiNews24 le intenzioni di voto ai partiti al 19 aprile. Secondo il Sondaggio, la Lega rimane prima forza politica del Paese col 23% dei consensi. Si avvicina il Partito Democratico che, rispetto alla rilevazione del 6 aprile, guadagna mezzo punto percentuale portandosi al 19,5%. I punti di distacco dal Carroccio sono ora poco più di tre. Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle si equivalgono (17,5%) complice il calo del primo e la crescita del secondo. Nessuna variazione per gli altri partiti a cominciare da Forza Italia che rimane ferma al 6%. stabile anche Azione data al 3,5%. Liberi e Uguali, +Europa e Italia Viva sono dati tutti e tre al 2,5%. Gli altri partiti insieme raccolgono il 5,5% dei consensi (-0,5%) mentre la percentuale di indecisi e astenuti si aggira ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 26 aprile 2021) L’istitutoha rilevato per RaiNews24 le intenzioni di voto ai partiti al 19 aprile. Secondo ilo, larimane prima forza politica del Paese col 23% dei consensi. Si avvicina il Partito Democratico che, rispetto alla rilevazione del 6 aprile, guadagna mezzo punto percentuale portandosi al 19,5%. I punti di distacco dal Carroccio sono ora poco più di tre. Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle si equivalgono (17,5%) complice il calo del primo e la crescita del secondo. Nessuna variazione per gli altri partiti a cominciare da Forza Italia che rimane ferma al 6%.anche Azione data al 3,5%. Liberi e Uguali, +Europa e Italia Viva sono dati tutti e tre al 2,5%. Gli altri partiti insieme raccolgono il 5,5% dei consensi (-0,5%) mentre la percentuale di indecisi e astenuti si aggira ...

Advertising

AlessiaMorani : Pieno sostegno alle scelte del Presidente #Draghi. Le ragioni del comportamento della #Lega sono invece solo eletto… - Against_Caste : RT @ElioLannutti: Sondaggi, dopo i miracoli mancati,maggioranza italiani non ha più fiducia nel governo di San Draghi. Conoscendo ciò che h… - iopunto67 : RT @ElioLannutti: Sondaggi, dopo i miracoli mancati,maggioranza italiani non ha più fiducia nel governo di San Draghi. Conoscendo ciò che h… - merimascherpa : RT @sissiisissi2: Sondaggi politici elettorali oggi 25 aprile 2021: la maggioranza degli italiani non ha più fiducia nel governo Draghi htt… - PaoloSpallino : RT @ElioLannutti: Sondaggi, dopo i miracoli mancati,maggioranza italiani non ha più fiducia nel governo di San Draghi. Conoscendo ciò che h… -