Sondaggi, dopo il video di Grillo il M5s perde un punto. Con le riaperture cresce la Lega e scende ancora Italia viva: ora è sotto il 2 (Di lunedì 26 aprile 2021) Secondo l'ultimo Sondaggio di Swg per il Tg di La7, il M5s scende al 17,4%: una settimana fa era al 18,4. Il Carroccio guadagna uno 0,6% che lo porta al 21,8. perde quattro decimali Fratelli d'Italia che scende dal 18 al 17,6%, la stessa percentuale guadagnata da Forza Italia, che ora è al 6,8. Stabile il Pd al 19,1% Nella settimana in cui esplode il caso di Ciro Grillo, il Movimento 5 stelle perde un punto. Secondo l'ultimo Sondaggio di Swg per il Tg di La7, il M5s scende al 17,4%: una settimana fa era al 18,4. Cosa è successo negli ultimi sette giorni? È deflagrata la vicenda Legata alle accuse di stupro per il figlio del fondatore del M5s. Proprio lunedì scorso Beppe ...

