Sondaggi | dopo il video di Grillo il M5s perde un punto Con le riaperture cresce la Lega e scende ancora Italia viva | ora è sotto il 2

Il Fatto Quotidiano

Il Fatto Quotidiano

Secondo l'ultimo sondaggio di Swg per il Tg di La7, il M5s scende al 17,4%: una settimana fa era al 18,4. Il Carroccio guadagna uno 0,6% che lo porta al 21,8. Perde quattro decimali.

Nella settimana in cui esplode il caso di Ciro Grillo, il Movimento 5 stelle perde un punto. Secondo l'ultimo sondaggio di Swg per il Tg di La7, il M5s scende al 17,4%: una settimana fa era al 18,4.