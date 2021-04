Sommacampagna | ' chiamata alle arti' per salvare il monumento

(Di lunedì 26 aprile 2021) (Visited 1 times, 16 visits today) Notizie Simili: Verona in rivolta per il nuovo DPCM Restauro dell'Arena, ecco i primi risultati. Lavori… Affittasi Villa Venier: accoglierà turisti di…...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sommacampagna chiamata

veronaoggi.it

, raccolta fondi per il monumento di Custoza. E' aperta a tutti la campagna di raccolta ... Una 'alle arti', come si legge sul sito dell'Art Bonus, rivolta a chi desidera ......dal colle che domina il lago di Garda a nord di Bardolino, comprende i comuni di Bardolino, Castelnuovo del Garda, Garda, Lazise, Peschiera del Garda e Torri del Benaco. Infine...E’ aperta a tutti la campagna di raccolta fondi, pubblicata dall’assessorato alla Cultura sul sito di ‘Art Bonus’, ...Pubblicata sul sito dell’Art Bonus la campagna di raccolta fondi per il restauro del Monumento al Principe Amedeo a Custoza di Sommacampagna.